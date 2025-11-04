Dictan penas para tres acusados por robo con homicidio de adulto mayor de 70 años en Pedro Aguirre Cerda

El Tribunal Oral Penal de Santiago condenó a tres sujetos acusados por el robo con homicidio de un hombre de 70 años ocurrido el 7 de abril de 2022 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana.

Según los antecedentes de Fiscalía, ese día los acusados se dirigieron a una sucursal bancaria en Quinta Normal, donde observaron el retiro de dinero de parte de la víctima.

Posteriormente, los individuos realizaron un seguimiento al vehículo donde se trasladaba la víctima hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En la intersección de Carlos Valdovinos y Ríos Talaveras, los imputados abordaron e intimidaron con un arma de fuego al hombre.

La víctima fue obligada a descender de su vehículo para ser lanzado al suelo, donde recibió un disparo que le provocó la muerte.

Finalmente, los tres acusados fueron condenados a penas de presidio perpetuo, 16 y 15 años de cárcel por el robo con homicidio.

