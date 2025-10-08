Dichos de Carolina Tohá sobre "alergia a la policía y al orden público" de la izquierda dividen al oficialismo

Controversia generaron las declaraciones de Carolina Tohá, exprecandidata presidencial y exministra del Interior, quien en una charla en París criticó a la izquierda chilena por tener "alergia" a la policía y al orden público.

Según la exautoridad, “el miedo impacta en las preocupaciones progresistas y puede favorecer ideas conservadoras o de ultraderecha”.

Además, sostuvo que "hay dos tentaciones muy difíciles de resistir para un gobierno progresista en el tema de la seguridad. Una es el populismo penal. Y dos, los complejos de izquierda (...) que le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables. En el reino de la selva, quienes se salvan son los que no necesitan la ley".

Tras conocerse en Chile estas declaraciones, desde el Frente Amplio descartaron compartir esta opinión. “A mí me parece que se equivoca en términos de que, si bien uno puede decir que hubo alergia en el pasado y por razones justificadas después de la dictadura, la verdad es que hoy en día no lo veo así”, dijo a raadio Biobío la diputada Lorena Fries.

Y agregó que “me parece que yo puedo entender que ella esté dando una clase allá, pero debiera medirse un poco más (…) creo que debiera ser más comedida y hubiera esperado eso de Carolina Tohá”.

En la misma línea, el jefe de bancada del FA, diputado Jaime Sáez, añadió a la emisora que, “no comparto esa apreciación, de hecho, las votaciones del Frente Amplio están a la vista, son públicas y reflejan un apoyo irrestricto a todos los proyectos de seguridad”.

En tanto, desde el Socialismo Democrático, el senador Juan Luis Castro (PS) aseguró que “el mundo frenteamplista y comunista ha sido reacio, distante y tal como ella indica (…) no sé si alérgico, pero distante”.

Desde el PPD, el senador Jaime Quintana (PPD) dijo estar de acuerdo, pero hizo la diferencia en que son solo algunos sectores. “Es probable que exista una alergia, yo diría que una rinitis (…) creo que esto se puede corregir y se debe corregir”, señaló.

Y agregó que “creo que hay un cierto complejo en algunos sectores de izquierda, eso ha evolucionado con el correr del tiempo, particularmente el gobierno del Presidente Boric, pero creo que tiene razón (…) de algunos sectores, muy acotado de la izquierda, tiene que ser dejado atrás”.

PURANOTICIA