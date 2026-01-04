Diálogo telefónico entre José Antonio Kast y José Jerí aborda futuro de Venezuela

El presidente interino de Perú, José Jerí, sostuvo este domingo un diálogo telefónico con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, para abordar la compleja situación política en Venezuela tras la detención del presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. La conversación tuvo como objetivo analizar el impacto del operativo y coordinar criterios frente a la crisis regional.

Según informó la Presidencia de Perú, ambos líderes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un proceso de transición que permita la recuperación de la democracia en Venezuela, enfatizando la importancia de una salida institucional y pacífica para el país caribeño. Durante la llamada participó además el canciller peruano, Hugo de Zela.

En el diálogo también se abordó la problemática de la migración irregular en la frontera, tema en el que Jerí y Kast acordaron profundizar en la reunión bilateral que se realizará en Lima el próximo miércoles 7 de enero. La coordinación busca atender de manera conjunta la movilidad de ciudadanos venezolanos y las medidas de control migratorio.

Por otra parte, el gobierno peruano anunció que restringirá el ingreso al país de personas vinculadas al presidente Maduro, quienes están detenidas y enfrentan cargos en Estados Unidos, como tráfico de drogas y armas. El Ministerio del Interior explicó que la medida busca impedir que estas personas utilicen Perú para evadir la justicia.

Finalmente, se indicó que Perú ofrecerá facilidades a los migrantes venezolanos que deseen retornar a su país, incluso si se encuentran en situación irregular. Actualmente, Perú alberga más de 1,6 millones de migrantes venezolanos, siendo Lima la ciudad con mayor concentración de ciudadanos venezolanos fuera de su país de origen.

PURANOTICIA