"Dialogar no es tranzar principios": Diputado Teao reafirma sus críticas al Ministerio de Justicia pese a llamado del Presidente Kast

El diputado Hotuiti Teao confirmó que recibió un llamado del Presidente José Antonio Kast para abordar la controversia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, instancia en la que reiteró sus cuestionamientos a la actuación del Ministerio de Justicia.

En ese sentido, sostuvo que el diálogo con el Mandatario no modifica su posición respecto de las responsabilidades políticas que, a su juicio, deben asumirse.

"Tras recibir el llamado del Presidente de la República, considero que la posibilidad de que un parlamentario pueda expresarle directamente con absoluta franqueza y convicción sus diferencias respecto de una decisión del Gobierno es una señal sana y positiva para nuestra democracia”, señaló el parlamentario por el Distrito 7 de Valparaíso.

El parlamentario independiente (cercano a la UDI) explicó que durante la conversación reiteró su cuestionamiento respecto de las alternativas jurídicas que, a su juicio, no fueron agotadas antes de conceder parte de las rebajas.

“En mi caso, fui muy claro en transmitirle que no se agotaron todas las instancias jurídicas disponibles para impedir las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, especialmente considerando que la propia Corte Suprema ya había fallado anteriormente en contra de conceder estos beneficios en casos similares”, afirmó.

Teao manifestó que “valoro la disposición del Presidente a escuchar posiciones distintas, pero quiero ser enfático: el diálogo no significa, bajo ninguna circunstancia, cambiar mi posición respecto a que se podría haber hecho más para evitar que estos delincuentes optaran por rebaja de condena”.

El diputado insistió además en que, “como parlamentario y como padre, creo firmemente que existen responsabilidades políticas que deben asumirse y que nuestro deber es actuar con coherencia, poniendo siempre por delante el resguardo de la infancia”.

Teao informó también que acordó con el Mandatario mantener una nueva conversación sobre el tema. “Dialogar no es tranzar principios. Con el Presidente quedamos de volver a conversar. Y en esa instancia le reafirmaré mi posición con la misma claridad y firmeza, porque escuchar y mantener un diálogo institucional no implica renunciar a nuestro deber de fiscalizar ni de exigir que se asuman las responsabilidades que correspondan”, indicó.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que continúa a la espera de acciones dirigidas a las víctimas “para que esto nunca más vuelva a suceder”.

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