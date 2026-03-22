Día del Agua se conmemora con concentraciones en Santiago, Concepción y Valdivia

En distintas ciudades del país, miles de personas salieron a las calles este domingo en el marco de una jornada nacional de movilizaciones ambientales, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Agua.

Las principales concentraciones se registraron en Santiago, Concepción y Valdivia, donde la convocatoria reunió a organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y activistas que demandan mayor protección de los territorios y los ecosistemas.

En la capital, la movilización se extendió por la Alameda, con una alta participación de agrupaciones socioambientales que levantaron consignas contra iniciativas ligadas a la minería, la energía y grandes proyectos de infraestructura.

El contexto de las protestas estuvo marcado por la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar 43 decretos ambientales que habían sido ingresados al final de la administración de Gabriel Boric, lo que generó críticas desde diversos sectores.

Cabe señalar que, entre esas medidas, el Ejecutivo reingresó recientemente el decreto que aprueba un plan de conservación para la ranita de Darwin, en medio del debate por el alcance de estas decisiones.

Desde las organizaciones convocantes, advirtieron que el retiro de estos decretos podría facilitar inversiones de gran escala, lo que —según plantean— podría tener efectos en los territorios y en las comunidades.

Durante la jornada, los manifestantes insistieron en la necesidad de fortalecer la regulación ambiental y cuestionaron el modelo de desarrollo actual, apuntando a la presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad.

Las marchas también se replicaron con alta participación en regiones como Biobío y Los Ríos, donde se realizaron recorridos por calles principales y concentraciones en sectores céntricos.

La convocatoria se enmarca además en una semana con hitos relevantes en materia ambiental, como el reciente Día Nacional de los Glaciares, lo que reforzó el llamado a visibilizar los conflictos socioambientales presentes en el país.

A lo largo del día, los participantes reiteraron sus demandas por una mayor protección de los ecosistemas y destacaron la estrecha relación entre el cuidado del medioambiente y la calidad de vida de las personas.

PURANOTICIA