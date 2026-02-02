Día de los Patrimonios en Verano debuta con alta participación en todo el país

Con una amplia convocatoria en todo el país, el Día de los Patrimonios en Verano tuvo este sábado 31 de enero su primera edición, dejando un balance positivo por parte del Gobierno y de las autoridades culturales. La jornada incluyó actividades simultáneas en todas las regiones y convocó a miles de personas en espacios públicos y patrimoniales.

A través de un comunicado, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informó que la iniciativa “congregó una alta participación ciudadana que asistió a espacios, muestras, talleres, recorridos, exposiciones, pasacalles y diversas actividades -más de mil a lo largo de todo el país-, que se programaron durante esta edición estival”.

En el marco de la jornada, el presidente Gabriel Boric y la ministra Carolina Arredondo participaron de actividades en el Palacio de La Moneda, donde compartieron con asistentes que fueron parte de recorridos especiales. Desde la cartera destacaron que ambos “participaron y saludaron a los asistentes que llegaron hasta el Palacio de La Moneda y que fueron parte de diversos recorridos especiales”.

Al evaluar la jornada, la ministra Arredondo sostuvo que “la alta participación que vimos a lo largo del país da cuenta de que el Día de los Patrimonios es un espacio profundamente validado por la ciudadanía”. Añadió además que “en esta primera edición del Día de los Patrimonios que coordinamos durante el verano, registramos más de mil actividades inscritas, con iniciativas en todas las regiones del país. Hemos tenido una gran cantidad de asistencia y eso habla de lo descentralizada que es esta jornada que hemos denominado la fiesta cultural de Chile”.

Según cifras preliminares, el Día de los Patrimonios en Verano contempló más de mil actividades organizadas por cerca de 600 entidades públicas, privadas y comunitarias, desplegadas en museos, bibliotecas, archivos, centros culturales, barrios patrimoniales y espacios públicos a lo largo del territorio nacional.

Entre los recintos con mayor concurrencia destacó el Centro Cultural La Moneda, que en el año de su vigésimo aniversario recibió a más de 12 mil visitantes. En su interior, la Cineteca Nacional de Chile convocó a más de 3 mil personas.

En tanto, el propio Palacio de La Moneda registró más de 4.200 visitas durante la jornada, mientras que los museos nacionales duplicaron la cantidad de público en comparación con el Día del Patrimonio de Niñas, Niños y Adolescentes 2025.

