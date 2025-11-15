Día de elecciones es feriado legal y deben cerrar los malls y strip centers

El Gobierno reiteró el carácter de feriado legal el día de las elecciones para quienes laboran en malls y strip centers administrados bajo una misma razón social.

Dichos recintos deberán permanecer cerrados durante toda la jornada electoral, desde las 21:00 horas del sábado 15 hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre.

En cambio, el resto del comercio —como supermercados, grandes tiendas o locales independientes— podrá operar con normalidad, siempre garantizando el derecho de las y los trabajadores a ejercer su voto.

Las autoridades destacaron además que todas las personas que deban trabajar ese día cuentan con un permiso mínimo de tres horas para sufragar, sin que ello implique descuento de remuneraciones ni represalias.

La Dirección del Trabajo recibirá denuncias el domingo 16 de noviembre entre las 09:00 y las 14:00 horas a través de su Canal de Atención Telefónica (CAT): 600 450 4000.

Las materias fiscalizables serán las siguientes:

- No otorgamiento del feriado legal y obligatorio a trabajadores y trabajadoras del comercio comprendidos en el numeral 7 del artículo 38 del Código del Trabajo, en centros o complejos administrados bajo una misma razón social.

- Negativa a otorgar permiso a vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados de Junta Electoral.

- Incumplimiento del permiso de tres horas para sufragar.

Las multas por estas tres faltas son entre 3 y 60 UTM (entre $208.626 y $4.172.520), según el tamaño de la empresa.

