Develan millonarios negocios de ex candidato a Concejal de Villa Alemana con recursos públicos del servicio Mejor Niñez

En el centro de la polémica se encuentra actualmente el ex candidato de Evópoli a Concejal de Villa Alemana, Hernán Briones Cordero, a raíz de los millonarios beneficios que han obtenido sus familiares y estrechos colaboradores con los negocios realizados con dos Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) y el servicio Mejor Niñez.

El abogado de profesión y licenciado en Psicología (según su perfil en LinkedIn), de 33 años de edad, es actualmente director ejecutivo de Fundación Pares y ex representante legal de Corporación Acogida, dos OCAs de Mejor Niñez (ex Sename) que reciben fondos públicos para proteger a niños, niñas y adolescentes.

Según da cuenta un reportaje de Ciper Chile, cerca de $200 millones (provenientes de recursos públicos) se utilizaron para pagar a entidades o personas relacionadas a Hernán Briones por insumos comprados a dos empresas: una que él constituyó y que hoy está en manos de un sobrino; y otra de su ex jefe de campaña en su aventura política con miras a conformar el Concejo Municipal de Villa Alemana.

En agosto se detectó que Fundación Pares y Corporación Acogida compraron insumos a Comercial Cora Ltda., de la cual Briones fue socio hasta 2021. Pese a que las tres entidades han estado vinculadas a él, Mejor Niñez de todas maneras le entregó proyectos a su fundación. De hecho, fueron $199,8 millones los que pagaron por insumos comprados a dos empresas: por capacitaciones prestadas por una corporación que, además, dirige uno de sus tíos; y por servicios de transporte a un primo hermano.

Ciper Chile da cuenta que $82,2 millones fueron traspasados a Comercial Cora Ltda., hoy a cargo de Patricio Soza Reyes, su sobrino; $48 millones para JFBIOTT, empresa de Javier Araya Biott, su ex jefe de campaña en su candidatura al Concejo de Villa Alemana; $37,7 millones para la Corporación Tú Aprendes, cuyo presidente es Iván Serey González, tío por parte paterna de Hernán Briones; y $31,2 millones para Christopher Fuentes Cordero, primo hermano del licenciado en Psicología.

Además de estos traspasos de fondos públicos a empresas o entidades ligadas a familiares o cercanos al ex candidato a Concejal de Evópoli por Villa Alemana, Contraloría detectó que entre enero de 2020 y septiembre de 2021 hubo irregularidades en compras efectuados por Fundación Pares y Corporación Acogida, los cuales habrían usado fondos de Mejor Niñez para comprar insumos a Comercial Cora Ltda., propiedad por entonces de Hernán Briones.

En junio de este año, luego que Mejor Niñez reveló que Fundación Pares se adjudicó los 20 proyectos a los que postuló a un concurso público, por los que recibiría $6 mil millones. Al mes siguiente, en agosto de este año, se dieron a conocer en un reportaje de Chilevisión las relaciones entre Pares, Acogida y Comercial Cora, lo que significó que la fundación de Briones perdiera su acreditación.

Pero esto no es todo, pues en junio de 2021 un reportaje de Ciper Chile reveló que miembros del directorio de Fundación Pares también trabajaban en la Corporación Acogida y viceversa, dando cuenta de la creación de entidades "espejo", lo que vulneraría las normas que indican que una institución no puede realizar el diagnóstico de menores y, al mismo tiempo, ejecutar programas para atender a niños.

En octubre del mismo año, el entonces Sename interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la venta de notebooks, impresoras, mobiliarios, celulares, extintores y material didáctico, por $81,6 millones, de Comercial Cora a Fundación Pares; y de $139,2 millones por la venta de frutas, verduras, carnes, abarrotes e insumos de aseo y salud a la Corporación Acogida.

Un informe de Mejor Niñez sostiene que Comercial Cora Ltda. revendía productos con sobreprecio a Pares y Acogida, infringiendo de esta forma el artículo 26 bis de la Ley N°20.032. Además, pese a que Hernán Briones dejó de estar relacionado a Acogida, el 7 de diciembre de 2022 la Corporación le pagó al ex candidato a Concejal de Villa Alemana una suma de $700.000 por el arriendo de oficinas para un programa a realizarse en La Araucanía.

Respecto a su relación con Comercial Cora y Corporación Acogida, Briones señaló a Ciper Chile que "no existe relación comercial o jurídica que me ligue con esa empresa desde junio de 2021. En cuanto a Corporación Acogida, no existe relación laboral, comercial o jurídica con dicha entidad desde octubre de 2021, salvo la facultad de acceso al sistema bancario, del cual se intentó, en reiteradas oportunidades, desligarme sin éxito entre el período octubre de 2021 hasta julio de 2023".

"Bajo dichos términos, y en el caso que su consulta se desplace a identificar una supuesta infracción de la expresión persona relacionada del artículo 26 Bis de la Ley 20.032, prevengo que no se ha delimitado los alcances de la frase personas relacionadas, asunto que debe resolverse en las instancias que determine la ley”, concluyó.

