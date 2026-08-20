Deudores Préstamo Solidario: SII amplía el plazo para que 900 mil contribuyentes regularicen su situación

Con el objetivo de entregar mayores facilidades para que las personas que mantengan alguna deuda pendiente asociada a los Préstamos Solidarios de los años 2020 y 2021 puedan solucionar su situación y pagar la deuda correspondiente, el Servicio de Impuestos Internos informó su decisión de ampliar el plazo para que 900 mil contribuyentes de menores ingresos puedan presentar las declaraciones de renta faltantes y, de esta forma, regularizar su situación. Así, los contribuyentes que podrán beneficiarse con esta ampliación de plazo (originalmente hasta el 30 de agosto), recibirán la información mediante un correo electrónico que será enviada por el SII.

De esta forma, las personas que se encuentren en esta situación podrán cumplir con esta obligación a través de internet, ingresando al sitio web del Servicio de Impuestos Internos opción: Servicios online > Declaración de renta > Declarar Renta (F22) > Seleccionar año tributario > revisar su propuesta de Formulario F22 > Realizar el pago por internet.

“DECLARACIÓN SIN PAGO”

En paralelo, a partir del 14 de septiembre de 2026, se habilitará en el sitio web, la opción para declarar sin pagar en línea y generar el comprobante de deuda que le permita pagar posteriormente o acogerse a un convenio en TGR, para que los contribuyentes no deban asistir a las oficinas del Servicio.

A quienes se encuentran en esta situación, el SII los invitó a visitar el portal de reintegro del Préstamo Solidario, donde podrán revisar su deuda, revisar ejemplos y encontrar orientación respecto de cómo pagar las cuotas del Préstamos pendientes, a través de internet.

PURANOTICIA