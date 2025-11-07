Deuda pública supera meta proyectada para 2025 y se acerca al máximo histórico

La deuda pública mantiene su tendencia al alza y sigue presionando la ya estresada situación de las finanzas públicas.

Citando estadísticas de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al cierre del tercer trimestre de este año el saldo acumulado de endeudamiento bruto del Gobierno Central totalizó $143.399.824 millones, cifra que equivale al 42,7% del PIB estimado para el periodo.

Dicho monto, medido en términos del tamaño de la economía, es superior a la meta prevista para 2025, que es de 42,4% del PIB, según el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la Dipres.

En el proyecto de Ley de Presupuestos se estima para el próximo año que el nivel de deuda del fisco escale a 43,2% del PIB.

El nivel de septiembre se sitúa muy cerca del stock logrado a junio pasado, que fue de 42,8% del PIB. Así durante este año se ha alcanzado el nivel máximo desde 1991.

Requerida la Dipres para tener mayor claridad sobre las razones del último dato, la respuesta fue que había que remitirse a lo que dice el último informe de ejecución presupuestaria que detalla las cifras de endeudamiento.

Ese documento señala que el monto “está en línea con el calendario de emisiones autorizadas en la Ley de Presupuestos actual”. También se señala que hacia diciembre de 2025 se prevé que el stock de deuda bruta como porcentaje del PIB “esté en línea con lo proyectado en el último IFP”

PURANOTICIA