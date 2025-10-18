Deuda histórica: Tesorería pagó a 10.602 profesores en primer día del proceso

La Tesorería General de la República (TGR) dio inicio al pago de la primera cuota de la deuda histórica a las y los profesores del país, cumpliendo con lo establecido en la Ley 21.728 y conforme al calendario establecido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Esta primera fase del proceso beneficia a 15.347 profesoras y profesores de todo el país, quienes recibirán su primer depósito entre los días 17 y 22 de octubre del presente año.

En la primera jornada, la Tesorería confirmó el abono correcto a más de 10.602 profesoras y profesores con cuentas en bancos privados y BancoEstado, lo que representa un avance de más del 69% de esta primera cuota, "dando cuenta del éxito del proceso liderado por TGR para aportar a la culminación de este proceso con el abono efectivo", según expresó.

La Ley N°21.728 contempla seis períodos de pago entre 2025 y 2031, con dos cuotas anuales, en octubre y enero, para los docentes beneficiarios. El pago —que representa una inversión estatal de $35.010 millones en 2025— se ejecuta a través de TGR, mediante depósito directo en las cuentas bancarias informadas por las y los beneficiarios al momento de postular al aporte.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada docente reciba su pago de manera segura y oportuna”, destacó el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, quien subrayó que el servicio a su cargo logró habilitar en tiempo récord la plataforma digital que permite efectuar este pago de manera segura y expedita, para entregar una atención de calidad a miles de beneficiarias y beneficiarios.

El pago de la deuda histórica puede realizarse de dos maneras: 1) mediante depósito en cuenta bancaria, que se efectúa automáticamente en la cuenta que la persona beneficiaria informó al momento de la postulación; y 2) pago por caja en BancoEstado.

Esta última alternativa estará disponible desde el martes 21 de octubre para quienes no informaron una cuenta bancaria, o que presenten errores en los datos, o bien que por algún motivo el pago haya sido rechazado por el banco.

Las y los docentes que tengan productos en BancoEstado también pueden solicitar el cambio de modalidad de pago, pasando de caja a depósito en cuenta, a través del sitio web, la aplicación, o en cualquier sucursal de este banco. Desde este 17 de octubre el sitio tgr.cl permite modificar o actualizar la información de pago, en caso de que la cuenta informada no cumpla con los requisitos o presente errores.

Si se realiza el trámite de reemplazo de medio de pago, éste debe efectuarse con ClaveÚnica o Clave Tributaria y considerar que la cuenta informada sea válida y esté a nombre de la persona beneficiaria. En este caso considerar que el pago puede demorar hasta entre 5 y 10 días hábiles desde la solicitud de cambio.

Además, las y los docentes cuentan con 90 días corridos para cobrar por caja en BancoEstado, contados desde la fecha de emisión. Si el pago caduca, podrán solicitar un reemplazo ingresando al trámite “Cambio de forma de pago”, en tgr.cl/pago-deuda-historica-profesores.

