Detienen en Santiago a colombiano requerido por la justicia brasileña por un homicidio en Sao Paulo el 2021

Un colombiano, contra quien pesa una notificación roja de Interpol debido a un asesinato cometido en la ciudad brasileña de Sao Paulo en septiembre de 2021, fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) este jueves en el sector del barrio Franklin de la comuna de Santiago.

El comisario Mario Vásquez, del departamento de Policía Internacional, indicó que la captura del sujeto se concretó “gracias a un trabajo de análisis criminal que se efectúa en los sectores que concentran mayor tipo de delitos”. Así, en el marco de una fiscalización realizada por la policía civil en la referida zona de la capital, se logró individualizar al ciudadano extranjero.

“Tras manifestar su identidad y efectuar las consultas en los sistemas institucionales, se detectó que registra una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado”, sostuvo la autoridad policial, quien relevó que la orden fue emanada de la Corte Suprema chilena, tras un requerimiento de la justicia brasileña.

Por su parte, el comisario Edgardo del Valle, jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Chile, indicó que el detenido -que cuenta con un amplio prontuario- mantenía desde 2023 una notificación roja de Interpol, tras un requerimiento de la justicia brasileña por homicidio calificado.

“Se le busca por un homicidio en la vía pública, en el año 2021, cuando en compañía de otro individuo dieron muerte a dos personas con arma blanca”, agregó.

