Detienen en San Joaquín a hombre que robaba motores de scooters eléctricos para vender su cobre y comprar droga

Un delincuente fue detenido por Carabineros de San Joaquín, región Metropolitana, tras ser sorprendido mientras transportaba cuatro motores de scooters robados.

El sujeto de 30 años fue capturado en Las Industrias con Pedro Alarcón, en la población La Legua y mantiene antecedentes por robo en lugar habitado y porte de arma.

Además, se le incautaron diversos elementos y herramientas para la comisión de delitos, entre ellos un martillo y destornilladores.

Todos los antecedentes del hecho fueron entregados al Ministerio Público, para el posterior proceso de formalización.

Para el mayor Óscar Llantén, de San Joaquín, el oportuno trabajo de los carabineros “ha permitido detener a estos infractores de ley, gracias a una constante focalización de los servicios preventivos desplegados en la comuna”.

El delincuente, según fuentes ligadas a las investigación, robaba los motores de los scooters eléctricos para luego vender el cobre en el comercio informal, y así obtener dinero para la compra de droga.

Respecto de la labor operativa en la comuna, Carabineros ha generado durante este año 50% más de incautaciones de armas de fuego, además de 56% de armas blancas, y 309% más de municiones, en el mismo periodo consignado.

En tanto, se ha incrementado la cantidad de drogas incautadas en un 95%, respecto de igual período del año 2025.

(Imagen: Carabineros)

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