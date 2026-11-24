El Partido Socialista (PS) descartó la participación de su mesa directiva en las decisiones que derivaron en la revocación de permisos constitucionales de los senadores Fidel Espinoza y Ximena Órdenes, en medio de la controversia por el denominado caso Firmas y calificó de improcedente la querella presentada por Fuerza Ciudadana contra la colectividad.

A través de una declaración pública difundida este martes, la mesa directiva del PS sostuvo que los hechos deben investigarse y esclarecerse, pero enfatizó que las decisiones cuestionadas correspondieron al Senado y que la dirección del partido no intervino en ellas.

“Estas decisiones corresponden al Senado y la dirección del Partido Socialista no tuvo participación alguna en ellas. Por ello, consideramos improcedente la querella presentada contra el partido”, señaló la colectividad.

En el documento, la tienda también apuntó a las declaraciones del senador Juan Luis Castro, jefe de la bancada conjunta del PS, el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Liberal (PL), quien el lunes asumió su responsabilidad en el procedimiento.

“Así se desprende de las declaraciones del senador Juan Luis Castro, jefe de la bancada de senadores del PS, el PPD y el PL. Ayer, el senador asumió su responsabilidad en el proceso y señaló que se trató de un error administrativo que en ningún caso afectó las votaciones del trámite legislativo en cuestión”, indicó la mesa directiva.

La declaración también abordó las consecuencias que la controversia podría tener en las relaciones entre socialistas y PPD. Al respecto, el partido manifestó que seguirá trabajando para evitar que lo ocurrido afecte el vínculo histórico entre ambas colectividades.

“Durante décadas, esta alianza ha sido un pilar de la acción política de las fuerzas progresistas y democráticas. Reiteramos nuestro llamado a fortalecer la unidad de las fuerzas progresistas”, agregó.

Por otra parte, el PS cuestionó la aprobación de la autorización de endeudamiento por hasta 25 mil millones de dólares propuesta por el Gobierno, y recordó que los hechos se produjeron durante esa discusión presupuestaria.

“Junto con esclarecer plenamente lo ocurrido, consideramos indispensable mantener el debate sobre la magnitud de este endeudamiento, su justificación y sus consecuencias para el país”, sostuvo la colectividad.

Finalmente, la mesa directiva reafirmó que continuará fiscalizando las decisiones del Ejecutivo y defendiendo que las prioridades presupuestarias respondan a las necesidades de las familias chilenas.

PURANOTICIA