El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a los cerca de 1.800 decretos de rebaja de condenas que se han firmado durante los primeros ocho meses del Gobierno.

"Es importante tener en cuenta que esta es una ley que entró en vigencia el año 2003. Desde entonces han otorgado 41.298 rebajas de condenas. Incluso, si mi memoria no me falla, en el Gobierno anterior fueron 4.500 rebajas de condenas”, indicó.

El secretario de Estado argumentó que "se trata de una situación regular" y mencionó que "se aprobó la idea de legislar para derogar la ley 19.856 porque, como lo prometimos, nunca más un condenado por delitos sexuales gozará de este beneficio penitenciario".

“Hoy día la Comisión de Seguridad del Senado precisamente señalaba de qué manera hoy, mañana, una vez que esté aprobada esta ley, la víctima va a ser escuchada. La víctima tendrá derecho a oponerse a la calificación que se efectúa acerca del comportamiento que tenga la persona condenada", destacó.

En cuanto a la acusación constitucional en su contra, el ministro dijo que "en estos momentos estoy muy concentrado en seguir trabajando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos" y manifestó tener "la convicción más absoluta de haber cumplido con la Constitución y la ley".

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