Tras dos sesiones de análisis -que incluyeron audiencias con las miradas del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, y de Gendarmería de Chile- la Comisión de Seguridad Pública del Senado respaldó en general la moción que deroga el sistema de reducción de condenas por buena conducta y establece una circunstancia agravante de responsabilidad penal.

La moción, de autoría de los senadores Pedro Araya, Karim Bianchi, Iván Flores, Andrés Longton y Arturo Squella, ahora será analizada por la Comisión de Constitución.

El texto legal propone la eliminación del beneficio de reducción de condena; al respecto, fundamenta que la buena conducta en prisión no equivale a una evaluación integral de bajo riesgo de reincidencia. Por ello, busca evitar que las penas privativas de libertad se extingan de forma anticipada sin mecanismos adecuados de supervisión posterior.

Establece que cometer un nuevo delito durante el período de pena que haya sido condonado por rebajas otorgadas con anterioridad a esta ley constituirá una “circunstancia agravante de responsabilidad penal”.

La propuesta aclara de forma expresa que la derogación no afecta la procedencia de la libertad condicional (regulada en el Decreto Ley N° 321), ni los permisos de salida intrapenitenciarios, los cuales continuarán vigentes bajo sus propios controles y exigencias de evaluación.

Durante la última sesión, el ministro de Justicia Fernando Rabat, presentó las enmiendas que proponen, orientadas a fijar un régimen transitorio y reforzar la participación de las víctimas.

Entre otras, precisa que la ley comenzará a regir el día de su publicación en el Diario Oficial y establece procedimiento y plazo para solicitudes pendientes, derecho de oposición y participación de las víctimas, informe técnico de Gendarmería y resolución judicial, abstención administrativa del Ministerio, y vigencia del régimen transitorio.

PURANOTICIA