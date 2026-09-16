Detienen en San Bernardo a tres ciudadanos venezolanos por secuestro de joyero en el centro de Santiago

Tres venezolanos fueron detenidos por personal de Carabineros en la comuna de San Bernardo, luego de ser sorprendidos infraganti al interior de un vehículo con encargo por robo en cuyo interior se encontraba una persona maniatada.

El procedimiento se inició la noche del martes, luego de que un testigo alertara oportunamente a la institución respecto de los hechos y entregara antecedentes sobre la patente del vehículo utilizado por los involucrados.

Con esta información, el personal policial efectuó diligencias destinadas a ubicar el móvil, logrando posteriormente localizarlo y fiscalizarlo en la comuna de la región Metropolitana.

En el interior del vehículo se encontraba un hombre de 67 años, quien había sido abordado por un grupo de individuos en la intersección de las calles San Pablo y Teatinos, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la víctima, fue maniatado y mantenido retenido contra su voluntad al interior del móvil, mientras los involucrados le sustraían diversas especies y pretendían posteriormente acceder a su taller de joyería.

Tras la fiscalización, Carabineros concretó la detención de tres de los involucrados, mientras que otros dos sujetos huyeron del lugar. La víctima fue auxiliada y liberada por el personal policial.

Los detenidos fueron identificados como Wainer P., de 29 años; Jesús David P., de 19 años; y José Simón C., de 21 años, de nacionalidad venezolana.

Asimismo, las diligencias permitieron establecer que el vehículo utilizado correspondía a un furgón marca Renault, modelo Dokker III 1.5, que mantenía un encargo vigente por robo con intimidación desde el 4 de mayo de 2021.

De los antecedentes del procedimiento se dio cuenta a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, organismo que determinará las diligencias correspondientes.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó a la importancia del aviso oportuno de la comunidad, permitió orientar el despliegue policial y ubicar el vehículo involucrado, detener a los antisociales y liberar la víctima.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA