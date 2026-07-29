Detienen en San Bernardo a sujeto con más de tres kilos de droga tras operativo de Carabineros

Carabineros detuvo a un sujeto por infracción a la Ley de Drogas luego de sorprenderlo comercializando sustancias ilícitas en la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana.

El procedimiento se desarrolló en pasaje Rocallosas, donde personal policial que realizaba patrullajes preventivos observó a un grupo de individuos en actitudes sospechosas, lo que motivó una fiscalización.

Al advertir la presencia policial, los sujetos huyeron del lugar. Sin embargo, los funcionarios lograron capturar a uno de ellos, quien intentó ocultarse en un departamento del sector.

Debido a que el inmueble mantenía su acceso abierto y considerando la situación de flagrancia, Carabineros ingresó al domicilio, donde detuvo a un adulto que fue sorprendido con una importante cantidad de droga.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos incautaron 1 kilo 630 gramos de pasta base de cocaína y 1 kilo 385 gramos de marihuana, ambas sustancias dosificadas para su comercialización. Además, se encontró medio millón de pesos en efectivo, dinero que se presume estaría vinculado a la venta de drogas.

Todos los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó que el imputado pase a control de detención durante la jornada de este miércoles.

PURANOTICIA