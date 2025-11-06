Detienen en San Bernardo a dos delincuentes por robo de un vehículo: uno tiene 15 años y cuenta con seis aprehensiones anteriores

Carabineros de San Bernardo capturó a dos individuos por el robo con intimidación de un vehículo. Uno de los detenidos tiene 15 años y cuenta con seis detenciones anteriores.

El hecho ocurrió a eso de las 10:10 horas de este miércoles, cuando personal de la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) de la 62ª Comisaría de San Bernardo intentó fiscalizar un vehículo, momento en que su conductor emprendió la huida.

Tras consultar la placa patente con la Central de Comunicaciones, se verificó que el automóvil mantenía encargo vigente por el delito de robo con intimidación ocurrido durante la madrugada en un servicentro Copec del sector.

Debido a esto, se inició un seguimiento controlado por distintas arterias de la comuna, finalizando cuando los ocupantes detuvieron la marcha del vehículo e intentaron huir a pie.

En ese instante, el personal policial efectuó un seguimiento de infantería, logrando la detención de dos individuos.

Ambos fueron reconocidos por la víctima como los autores del ilícito, quedando a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.

Los aprehendidos corresponden a un menor de 15 años, con seis detenciones policiales, y un adulto de 19 años, con un antecedente previo.

