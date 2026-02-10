Detienen en Perú a venezolano buscado por un homicidio cometido en Quilicura

La Policía Nacional de Perú logró la detención de un hombre de nacionalidad venezolana de 31 años, buscado por el delito de Homicidio con arma cortante un ciudadano chileno de 36 años en la Región Metropolitana. El imputado fue expulsado a nuestro país.

En detalle, el crimen ocurrió el 15 de noviembre del 2025 en horas de la noche en la intersección de calles Lo Bascuñan con Presidente Ramón Barros Luco, comuna de Quilicura.

La subinspectora Javiera Argel de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, informó que por medio del proceso investigativo, se estableció que la víctima, mientras se encontraba cuidando vehículos, fue abordado por el imputado apodado el “Ñaja”, quien motivado por la disputa del control del territorio, lo intimidó y le infirió una herida cortopunzante provocando su muerte.

En tanto, el comisario Enrique Gutierrez, de Interpol Santiago , indicó que en base al trabajo y análisis se determinó que el imputado, a los días de cometido el delito, había salido del territorio nacional por un paso no habilitado, siendo posicionado en Perú, por lo cual se efectuaron las coordinaciones para la obtención de la respectiva Notificación Roja, siendo detenido por la Policía Nacional de Perú.

Finalmente, el imputado fue expulsado a Chile, por lo que los funcionarios de la Policía de Investigaciones lo recibieron para que fuera puesto a disposición de su respectivo control de detención.

PURANOTICIA