Detienen en La Florida a acusado por homicidio frustrado en Puente Alto

Detectives de la Brigada de Homicidios Sur detuvieron a un sujeto de nacionalidad chilena, quien mantenía una orden de detención por el delito de homicidio frustrado en contra de una víctima ocurrido el pasado 1 de enero en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

De acuerdo a los antecedentes policiales, la víctima transitaba por la vía pública, cuando tuvo un altercado con el imputado, quien en medio de un forcejeo extrajo de entre sus ropas un arma de fuego, resultando lesionado.

El individuo fue detenido en un domicilio en la comuna de La Florida, donde además se incautaron dos armas de fuego y otras especies.

El comisario Carlos Jorquera señaló que "la ubicación del sujeto fue establecida gracias a diligencias de análisis de inteligencia policial, lo que permitió gestionar una orden judicial de entrada y registro a un inmueble en la comuna de la Florida".

"Al momento de la detención del imputado, se encontraron en su poder dos armas de fuego y municiones de distintos calibres", detalló el comisario Jorquera.

Durante el procedimiento, se detuvo a una segunda persona por el delito flagrante de receptación de vehículos motorizados, "luego de comprobarse que un automóvil encontrado en el lugar mantenía encargo vigente por robo".

PURANOTICIA