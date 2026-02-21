Detienen en La Cisterna a autor de homicidio por celos en San Ramón

Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron al autor de un homicidio por celos ocurrido el pasado lunes en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana. El sujeto permanecía prófugo desde el día del crimen y será formalizado este sábado por el Ministerio Público.

La captura se concretó durante la tarde del viernes en la comuna de La Cisterna, lugar donde el imputado se mantenía oculto desde ocurrido el hecho. La detención fue realizada por personal de la Brigada de Homicidios Sur, tras una serie de diligencias investigativas y labores de seguimiento.

El crimen ocurrió en la tarde del lunes al interior del domicilio de la víctima, ubicado en calle Mirador, donde se encontraba también la expareja del imputado. Esta situación habría provocado la reacción violenta del detenido, quien atacó con un arma blanca a su amigo en medio de una discusión.

Producto de las múltiples puñaladas, la víctima fue auxiliada por vecinos del sector y trasladada de urgencia hasta el Hospital Padre Hurtado, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones. Tras el ataque, el autor se dio a la fuga en dirección desconocida.

El inspector Kevin Rojas, de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que “el imputado llegó al domicilio de la víctima, sostuvieron una discusión y luego extrajo un cuchillo desde sus vestimentas, con el cual procedió a lesionarlo en reiteradas oportunidades, huyendo posteriormente del lugar”. Con su detención, el caso queda a disposición de la justicia para su formalización.

