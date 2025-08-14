Detienen en Estación Central a otros dos vinculados al secuestro de empresario en Quilicura

Personal del OS9 de Carabineros detuvo a dos nuevos implicados en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido el jueves 7 de agosto en la comuna de Quilicura.

El operativo se realizó en Estación Central, en cumplimiento de órdenes de entrada y registro en un domicilio ubicado en calle Santa Petronila.

La acción policial se enmarca en las diligencias que continúan desarrollándose para dar con el resto de los integrantes de la banda, según informó el fiscal Jorge Carmona, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público. El persecutor había adelantado que, tras la formalización de los primeros seis detenidos -cinco de nacionalidad venezolana y uno colombiano-, se mantenía activa la búsqueda de otros involucrados.

En el mismo procedimiento fue capturado “El Gordo Álex”, identificado como uno de los líderes de la facción "Los Piratas" del Tren de Aragua. Su detención podría ser clave en la investigación por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, quien se encontraba refugiado en Chile.

Durante el allanamiento, Carabineros incautó diversas especies vinculadas al caso de Quilicura. La audiencia de control de detención de los nuevos imputados quedó fijada para este sábado en el 2° Juzgado de Garantía de Santiago.

