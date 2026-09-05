Detienen en Cunco a sujeto por amenazas contra el ministro Jorge Quiroz

Detectives de la BIPE Temuco detuvieron a un hombre de 44 años, imputado por los delitos de amenazas y atentado en contra de la autoridad, en el marco de una investigación por amenazas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La investigación se originó tras una denuncia ingresada en la plataforma virtual del Ministerio Público, que alertaba sobre una publicación difundida en un grupo de redes sociales llamado "Los Laureles Chile", en la que se compartió una imagen editada del ministro Quiroz con un disparo en la cabeza.

La publicación incluía además una fotografía de características similares vinculada al exsenador Jaime Guzmán Errázuriz, asesinado en 1991, antecedente que agravó la naturaleza de las amenazas investigadas.

Las diligencias permitieron establecer la identidad del imputado, quien fue detenido en la comuna de Cunco, en virtud de una orden emanada del Juzgado de Garantía de Temuco. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, quienes localizaron al sospechoso en la vía pública de dicha comuna.

El detenido quedó a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA