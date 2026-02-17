Detienen en Conchalí a sospechoso de la encerrona contra la presentadora Macarena Tondreau

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a un sujeto sospechoso de haber participado en la violenta encerrona que sufrió la noche del domingo la presentadora de televisión Macarena Tondreau.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, el arrestado es un hombre mayor de edad, chileno, y fue capturado el lunes en la comuna de Conchalí.

Según agregó la policía, el sospechoso fue "posicionado criminalística y científicamente por huella".

Se espera que el individuo pase a control de detención y posterior formalización pasadas las 16:00 horas de este martes en el Centro de Justicia de la Región Metropolitana.

En la encerrona, ocurrida en la autopista Vespucio Oriente, murió uno de los perros de Tondreau, que viajaba en el vehículo. Arrancó por una ventana y luego fue atropellado.

El vehículo de la comunicadora fue encontrado momentos después justamente en Conchalí. Fue en un domicilio, donde además se encontró el automóvil usado en la encerrona.

