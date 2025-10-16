Detienen al principal sospechoso de la desaparición de la joven Krishna Aguilera en San Bernardo

La PDI detuvo durante la madrugada de este jueves al sospechoso de la desaparición de la joven Krishna Aguilera Yáñez, de 19 años, a quien se le perdió el rastro la noche del 4 de octubre en la comuna de San Bernardo.

Se trata de un sujeto de 45 años, identificado como Juan Beltrán, expareja de la joven, quien fue detenido por detectives de la Brigada Investigadora Policial Especial (BIPE) en su domicilio de Camino La Vara, y trasladado al cuartel de la PDI en Ñuñoa.

Krishna Aguilera está desaparecida desde el pasado 4 de octubre cuando supuestamente se reunió con este sujeto para ir a una discoteca de San Bernardo.

Una de las hermanas de la joven afirmó que el individuo fue la última persona con quien la joven de 19 años conversó la madrugada del 4 de octubre. Esa sería la última información que recibió antes de perder todo contacto.

Se espera que la PDI entregue mayores antecedentes del caso en las próximas horas.

PURANOTICIA