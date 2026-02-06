Detienen al presunto "brazo armado" de la banda criminal "Los Pulpos" cuando intentaba ingresar a Chile

Jhon Esnaider Nureña Rojas, alias "JJ", sindicado como el "brazo armado" del grupo criminal "Los Pulpos", fue capturado este viernes mientras intentaba ingresar a Chile por el aeropuerto de Santiago.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), la captura se hizo efectiva gracias a un trabajo colaborativo con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

El sospechoso, de 19 años, abordó la noche del jueves un avión rumbo a Chile, por lo que las autoridades peruanas notificaron a la PDI de esa situación.

Cuando el sujeto bajó del avión en Santiago, la policía nacional lo detuvo y se comunicó con sus pares peruanos para coordinar su regreso a Lima, el cual se concretó a las pocas horas.

Nureña Rojas es sindicado como el encargado de "Los Pulpos" de colocar explosivos que se detonaban a través de teléfonos celulares. De acuerdo con RPP, las autoridades no descartan que sea el responsable de instalar el artefacto contra el bus que transportaba a la banda musical Armonía 10, en enero pasado.

"Los Pulpos" es una de las bandas criminales más reconocidas de Perú. Uno de sus líderes, Jhonsson Smith Cruz Torres, se encuentra prófugo de la justicia desde 2024 y fue visto por última vez en Bolivia. Las autoridades locales no descartan que el jefe criminal se encuentre en Chile, por lo que están trabajando en conjunto con la PDI.

(Imagen: @Agencia_Andina)

