Detienen al presunto autor del fatal atropello de la cineasta Paz Ramírez en Providencia

El OS9 de Carabineros detuvo a un hombre de 53 años, chileno, por su presunta responsabilidad en el atropello que causó la muerte de la cineasta Paz Ramírez el domingo pasado, en la intersección de las avenidas Andrés Bello y Manuel Montt, en la comuna de Providencia.

Tras el atropello, el conductor del vehículo se dio a la fuga sin prestar auxilio a la víctima ni informar lo ocurrido a la autoridad. Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada hasta la Clínica Indisa, donde a las 19:17 horas se confirmó su fallecimiento.

A partir de las primeras diligencias desarrolladas en el sitio del suceso, investigadores establecieron la existencia de cámaras de seguridad que habían registrado el desplazamiento del automóvil.

Estas diligencias permitió individualizar el vehículo involucrado y establecer la identidad de su presunto conductor. Con los antecedentes reunidos, se gestionó ante el Ministerio Público la correspondiente orden de detención.

La orden fue materializada con éxito en un inmueble ubicado en calle Merced, en la comuna de Santiago. Durante el procedimiento fueron incautados un vehículo, además de un teléfono celular. El imputado registra, además, antecedentes penales por conducción en estado de ebriedad.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de Labocar y de la SIAT de Carabineros realizará los peritajes correspondientes al vehículo incautado y las demás diligencias destinadas a establecer la dinámica del accidente.

El aprehendido quedó a disposición del tribunal competente, donde enfrentará la audiencia de control de detención durante este jueves.

Paz Ramírez era cineasta, productora, directora y guionista. También era conocida por ser media hermana de las actrices Ángela y María José Prieto.

PURANOTICIA