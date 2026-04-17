Detienen al presunto autor de la agresión al alcalde de San Bernardo: sujeto tiene antecedentes por receptación

Tras varios días de diligencias investigativas, la Fiscalía Occidente confirmó la detención del principal implicado en la agresión sufrida por el alcalde de San Bernardo, Christopher White, durante un operativo municipal.

El hecho se remonta al miércoles, cuando en medio de un procedimiento de retiro de chatarra y basura, un grupo de personas reaccionó de forma violenta contra los funcionarios presentes, lanzando piedras en el lugar.

Como consecuencia directa de esta arremetida, tanto la máxima autoridad de la comuna como un camarógrafo municipal terminaron con diversas lesiones. Sumado a ello, el incidente dejó importantes destrozos materiales en los vehículos pertenecientes a la institución.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el aprehendido es un hombre de 30 años que ya registraba antecedentes policiales por el ilícito de receptación. Efectivos del OS9 fueron los encargados de materializar su arresto, operativo que se llevó a cabo en un sector de la misma comuna.

Respecto al futuro judicial del acusado, Paul Martinson, fiscal jefe de San Bernardo, detalló que el sujeto pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía local durante la jornada de este sábado. En dicha instancia, el persecutor adelantó que el individuo "será formalizado por el delito de atentado a la autoridad entre otros delitos".

Actualmente, las indagatorias del caso continúan en desarrollo con el objetivo principal de esclarecer la participación del resto de los involucrados en estos hechos.

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