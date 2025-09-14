Detienen al Pastor Soto en las afueras del Te Deum Evangélico en Puente Alto

La jornada del domingo estuvo marcada no solo por la realización del Te Deum Evangélico en Puente Alto, sino también por la detención del denominado “Pastor Soto”, quien fue arrestado por el delito de atentado contra la autoridad.

El tradicional Servicio de Acción de Gracias se llevó a cabo en la Catedral Evangélica Metodista Pentecostal y contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, representantes del Congreso, autoridades de gobierno y figuras presidenciales como Evelyn Matthei, Jeannette Jara y Johannes Kaiser.

De acuerdo con antecedentes entregados por Carabineros, Soto fue sorprendido en las inmediaciones del recinto “vociferando a través de un alto parlante”, situación que motivó su detención.

El control de detención del imputado está previsto para la mañana del lunes, donde se definirán las medidas que adoptará la justicia.

