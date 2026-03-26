Detienen al cantante urbano “Standly” tras evadir control policial en Lo Barnechea: llevaba $69 millones en efectivo

Un nuevo incidente policial protagonizó la tarde de este jueves el exponente de música urbana conocido como "Standly", quien terminó bajo custodia de Carabineros en la zona oriente de la región Metropolitana.

El artista, cuyo nombre real es Camilo Paredes Aguirre, fue detenido en la comuna de Lo Barnechea tras intentar eludir un procedimiento de fiscalización de tránsito.

El hecho se desencadenó en la Avenida José Alcalde Delano, específicamente en las inmediaciones del Mall Vivo. Allí, el intérprete se desplazaba a bordo de un Mercedes Benz cuando ignoró las señales de los uniformados para detener la marcha, acción que motivó su captura inmediata por parte del personal policial que se encontraba en el lugar.

Carabineros se percataron que desde el interior del auto se emanaba un fuerte olor a marihuana, procediendo a la fiscalización de los dos individuos.

Asimismo, en los asientos traseros del vehículo se encontraron tres bolsas de una sustancia vegetal que correspondería a marihuana y una pastilla y media de color rosado, que también sería droga.

Además, en la parte posterior había una cartera de mujer y dos bolsas de género que portaban $69.333.710 en efectivo, lo que fue incautado por personal policial.

Este arresto se suma a una serie de polémicas recientes que rodean al cantante. Apenas hace una semana, Paredes Aguirre se vio envuelto en otro operativo en la misma comuna de Lo Barnechea, luego de que Carabineros tuviera que intervenir para poner fin a una fiesta que se extendió por tres días y que concluyó con la emisión de diversas infracciones.

Los antecedentes judiciales del músico también registran un episodio en noviembre del año pasado, cuando fue aprehendido en San Felipe, región de Valparaíso. En aquella oportunidad, fue detectado conduciendo bajo los efectos de sustancias ilícitas y se le incautaron dos bolsas de marihuana.

A raíz de aquel suceso en la zona interior, el Juzgado de Garantía de San Felipe determinó que el imputado quedara bajo la medida cautelar de firma mensual ante Carabineros, tras ser formalizado como autor de los delitos de conducción bajo la influencia de estupefacientes y microtráfico.

(Imagen: @standly)

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