Detienen a uno de los implicados en violento turbazo en Vitacura: banda robó dos vehículos a las víctimas

Carabineros detuvo a uno de los sujetos que en la madrugada de este lunes participó en un turbazo en la comuna de Vitacura de la capital. El sospechoso fue capturado en Renca tras una persecución. El resto de la banda logró escapar, aunque se recuperó uno de los dos vehículos robados a la víctima.

De acuerdo a la información policial, los hechos se iniciaron a las 03:40 horas en un domicilio ubicado en Camino Los Lagares de Vitacura, hasta donde concurrió personal policial tras la denuncia del propietario del inmueble.

Según el relato de la víctima, mientras se encontraba pernoctando junto a su grupo familiar, cinco individuos ingresaron al domicilio luego de desmontar el portón y forzar la puerta principal.

Los antisociales, premunidos con armas de fuego cortas, intimidaron a los moradores y sustrajeron las llaves de dos vehículos, en los cuales huyeron del lugar.

En su escape, personal de seguridad de la Municipalidad de Vitacura inició un seguimiento, durante el cual los sujetos colisionaron uno de los móviles municipales y efectuaron un disparo, el que impactó la parte superior del techo del vehículo, provocando daños.

Posteriormente, los individuos continuaron su huida en dirección a la comuna de Renca, sin que en una primera instancia se lograra su detención. Minutos más tarde, y tras el encargo provisorio de uno de los vehículos sustraídos, Carabineros de Renca logró divisarlo, iniciándose un nuevo seguimiento que culminó con la detención de uno de los involucrados y la recuperación del automóvil.

Por instrucción del fiscal de turno, personal especializado de Labocar quedó a cargo de las diligencias investigativas correspondientes, mientras que la situación judicial del detenido se mantiene pendiente, a la espera de lo que determine el Ministerio Público.

