Detienen a un hombre por el asesinato de Valentina Alarcón en La Pintana

Este miércoles se detuvo a un hombre de 33 años por el asesinato de la joven Valentina Alarcón, hecho acontecido este mes en La Pintana, informaron la PDI y la Fiscalía ECOH.

El prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, señaló que “damos cuenta de la detención de un hombre de 33 años de edad, con antecedentes policiales de detenciones previas, vinculado a la violación con homicidio de Valentina, quien se encontraba desaparecida desde los últimos días de octubre”.

El pasado 25 de octubre la joven salió de su casa en Puente Alto en dirección a La Pintana. Si bien se pensó que se dirigía a un evento ligado a barristas de la Universidad de Chile, nunca se supo cuál había sido su destino.

Fue el pasado 10 de noviembre, en la misma comuna de La Pintana, donde la mujer de 26 años fue encontrada sin vida al interior de una casa deshabitada y con evidentes signos de violencia.

El inspector Abate agregó que la joven habría concurrido a La Pintana para comprar droga, momento en que el imputado habría cometido el delito.

Por su parte, el fiscal ECOH, Alex Cortez, declaró que el detenido está vinculado a una banda criminal que opera en La Pintana, pero que el crimen fue una situación “circunstancial” relacionada con la peligrosidad del lugar donde llegó Valentina.

“Existen distintos antecedentes que (...) dan cuenta de un delito que está vinculado con alguna organización criminal que operaba en ese sector, pero que, probablemente, la dinámica de los hechos da cuenta de que la muerte no se produce producto de esta vinculación que pueda tener la víctima con la organización criminal”, explicó el fiscal

Y agregó que “si no, se trata, más bien, de un deceso circunstancial, en atención al lugar en donde se encontraba, en atención al lugar al que llega, lugar peligroso porque está vinculado, principalmente, con una banda criminal que opera en el sector de La Pintana”, aseveró.

El detenido será formalizado durante esta misma jornada.

