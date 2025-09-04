Detienen a un exfutbolista y a otros 17 integrantes de una banda narco que operaba en tres regiones

La Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer los resultados de la “Operación Betis”, una investigación de largo aliento ligada a los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de activos que culminó con la detención de 18 personas y la incautación de un patrimonio de aproximadamente 2.500 millones de pesos.

El prefecto José Contreras, de la Prefectura contra el Crimen Organizado (Precocen) de la PDI, explicó que el nombre de la operación se debe a la participación de un exfutbolista, Cristopher Veas Arriagada, con paso por Deportes Melipilla y formación en las divisiones menores de Colo-Colo y U. de Chile.

“Es un equipo que ellos le llamaron Betis, toda vez que uno de los miembros del equipo fue futbolista en etapa de fútbol profesional, jugó en Europa en un equipo de tercera división, ha representado al país a través de equipos amateur en distintos campeonatos de fútbol a nivel latinoamericano“, indicó el prefecto.

Añadió que dineros provenientes del tráfico, eran blanqueados por el líder a través de negocios de carácter lícito con gran circulación de efectivo, para luego adquirir bienes a nombre de personas que actuaban como testaferros en las regiones de Tarapacá, Metropolitana y La Araucanía.

“Tiene relación con la utilización de empresas de fachada, de sujetos que hacían las veces de burrero, el transporte de dinero en efectivo, el blanqueo de capitales a través de utilización de casas de cambio para obtener o cambiar la monetización del dinero que obtenían, cambiándolo por dólares“, explicó Contreras.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó que “se consiguió desbaratar al líder de esta banda, hacer seguimiento, entender la dinámica, conocer cómo operaban, conocer cómo, incluso a través de equipos de fútbol, a través de compra de bienes, a través de testaferros, de bienes inmuebles, de vehículos”.

