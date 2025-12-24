Detienen a tres venezolanos con 56 kilos de marihuana y armas en su poder: hasta una granada tenían en su casa en El Bosque

Carabineros detuvo a tres ciudadanos venezolanos que fueron sorprendidos con 56 kilos de marihuana, una pistola e incluso una granada de mano en El Bosque.

El procedimiento se originó cuando los funcionarios realizaban patrullajes preventivos en calle Nueva Horizonte, instante en que dos individuos escaparon hacia un edificio.

Al ingresar a los domicilios, en su interior hallaron varias bolsas de marihuana. Producto de esto, se detuvo a una mujer y a dos hombres de nacionalidad venezolana.

Además, se les incautó una pistola marca Taurus, tres cargadores munición de 9 mm y una granada de mano que fue entregada al GOPE para su análisis.

El mayor Arnaldo Carrasco, comisario de la 39ª Comisaría de Carabineros de El Bosque, indicó que “hacen ingreso a los domicilios, ante el delito flagrante, y logran la detención de tres personas adultas: una mujer y dos hombres de nacionalidad venezolana que se encuentran de manera irregular en Chile”.

En tanto, el fiscal Juan Cheuquiante señaló que en los departamentos se halló “armamento, armas de fuego prohibidas, un arma que está con su número de serie borrado, diversa cantidad de municiones como también una granada que actualmente está siendo periciada por personal del GOPE”.

Además de marihuana, se incautó tusi y cocaína, por lo cual “el monto aproximado que se saca de circulación en dinero, se aproxima a los 300 millones de pesos”.

