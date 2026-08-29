Detienen a tres sujetos por el homicidio de carabinero de franco en Renca

Tres personas han sido detenidas en el marco de la investigación por el homicidio del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez, quien murió tras ser atacado a tiros mientras se encontraba de franco en la comuna de Renca.

Las detenciones fueron confirmadas durante la tarde de este sábado por Carabineros, que entregó nuevos antecedentes respecto de las diligencias desarrolladas para esclarecer el crimen y determinar la participación de los involucrados.

El comandante Fernando Bozo, jefe del Departamento OS9, explicó que los tres detenidos estarían relacionados con el arma utilizada en el homicidio del funcionario policial.

“Hasta el momento tenemos tres detenidos. Estos detenidos son por portar el armamento que causó la muerte de nuestro carabinero”.

Según detalló el oficial, las diligencias también apuntan al eventual apoyo que habrían prestado algunos de los involucrados después del crimen, particularmente para facilitar el ocultamiento de personas y eliminar elementos que pudieran ser relevantes para la investigación.

Bozo señaló que los sujetos fueron detenidos por “prestar cobertura logística para esconderse y cambiarse de ropa, pero también como para inutilizar evidencias de interés criminalístico, en este caso el vehículo con que se movilizaban los sujetos para realizar este tipo de delitos”.

En el ámbito judicial, uno de los tres detenidos fue formalizado durante esta jornada. Tras conocer los antecedentes expuestos en la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

Respecto de las otras dos personas aprehendidas, la justicia resolvió ampliar su detención hasta el próximo jueves, mientras continúan las diligencias destinadas a reunir antecedentes sobre su eventual participación en los hechos.

La investigación sigue en desarrollo con el objetivo de reconstruir las circunstancias del homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez y establecer las responsabilidades de quienes habrían participado directa o indirectamente en el crimen.

PURANOTICIA