Detienen a tres sujetos en vehículo robado con elementos para cometer delitos en San Miguel

La PDI detuvo a tres sujetos sorprendidos a bordo de un vehículo robado con elementos e su interior para cometer delitos.

El procedimiento se realizó en el sector bancario de la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, en el marco de una indagatoria por asaltos en la modalidad salida de bancos.

En ese contexto, los detectives observaron la presencia de un vehículo sospechoso con tres ocupantes a bordo.

Al consultar los datos del vehículo, arrojó encargo por robo, tras lo cual los detectives detuvieron a los tres individuos por receptación.

Luego se procedió a revisar el interior del vehículo, donde se encontraron elementos comúnmente usados para cometer delitos como mascaras, guantes, armas cortantes, entre otros.

PURANOTICIA