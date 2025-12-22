Detienen a tres personas que transportaban más de dos kilos de cocaína a bordo de un vehículo en La Pintana

Tres personas fueron detenidas por Carabineros durante un procedimiento policial registrado en la comuna de La Pintana, región Metropolitana, luego de ser sorprendidas con una importante cantidad de droga al interior de un vehículo.

Según informó el subteniente Daniel Cuevas, el operativo ocurrió mientras personal de la 30ª Comisaría Radiopatrullas realizaba patrullajes preventivos por el sector. Al llegar a la intersección de las calles Plaza de Armas con Juanita, los funcionarios se percataron de un automóvil que circulaba con sus luces apagadas, motivo por el cual se procedió a efectuar una fiscalización conforme a la normativa vigente.

Durante el control, al momento de solicitar la licencia de conducir al conductor, los dos acompañantes que se encontraban en el interior del móvil arrojaron una bolsa contenedora de una sustancia blanca similar al clorhidrato de cocaína. Ante esta situación, el personal policial adoptó de inmediato el procedimiento correspondiente.

Tras ello, carabineros concretaron la detención de los tres ocupantes del vehículo, quienes fueron trasladados hasta la 41ª Comisaría de La Pintana, quedando a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención.

Los aprehendidos corresponden a una mujer de 36 años, identificada con las iniciales Y.N.P.M.; un adolescente de 16 años, S.C.O.N.; y un hombre de 43 años, J.I.C.E. Todos chilenos con antecedentes policiales, sin órdenes de detención vigentes.

Respecto de la incautación, personal especializado de la unidad realizó la prueba de campo a la sustancia decomisada, confirmando que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2 kilos 434 gramos, la cual fue retirada de circulación como parte del procedimiento policial.

PURANOTICIA