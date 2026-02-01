Detienen a tres personas por tráfico de éxtasis proveniente de Canadá en operativo en La Florida

Un equipo de la Brigada Investigadora Antinarcóticos Aeropuerto, BRIANT Aeropuerto, detuvo a tres ciudadanos, dos chilenos y una argentina, quienes esperaban una encomienda de droga desde Canadá.

El operativo, realizado el día miércoles, en conjunto con Aduanas, permitió detectar una encomienda postal con origen en Canadá y cuyo destino final era un departamento en la comuna de La Florida.

El grupo que recibiría la droga estaba compuesto por dos chilenos, ambos con antecedentes policiales, junto a una argentina, quien se encontraba en situación migratoria irregular y quien también registraba antecedentes por porte de arma y tráfico de drogas.

La sustancia incautada sumaba poco más de 1 kilo de MDMA, popularmente conocido como éxtasis, y fue detectada mediante un agente encubierto que simuló ser trabajador de una empresa internacional que realizaría la entrega de la encomienda.

El subprefecto Sergio Paredes, BRIANT Aeropuerto, destacó que la cifra del total de droga incautada asciende a 110 millones de pesos si llegase a destino, pudiendo ser distribuida en 10 mil 200 dosis.

PURANOTICIA