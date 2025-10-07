Detienen a tres personas por secuestros: dos de ellos están vinculados a "Los Mapaches" del Tren de Aragua

Tras un amplio operativo, la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la BIPE Antisecuestros, detuvo a tres sujetos, de los cuales dos están vinculados directamente a la facción "Los Mapaches" del Tren de Aragua, en el marco de una investigación por los delitos de secuestro y secuestro con homicidio, ilícitos cometidos en marzo de este año.

La policía civil allanó la madrugada de este martes seis domicilios de las comunas de Puente Alto, Estación Central, Conchalí y Pudahuel, en la región Metropolitana, tras largas investigaciones que comenzaron en marzo de este año.

Los imputados por el delito de secuestro fueron identificados como Angelldy Silva, de 30 años, de nacionalidad venezolana y con situación migratoria irregular en el país, además de Adolfo Guajardo, de nacionalidad chilena y de 45 años.

El tercer detenido es Ángel Mercado, de 31 años, venezolano con situación migratoria irregular en el país, quien fue sorprendido cometiendo infracción a la ley que sanciona el tráfico ilícito de drogas.

El jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, explicó en un punto de prensa que producto del operativo "se logra incautar diferente evidencia relacionada con esta organización criminal que estaba tras estos delitos".

Entre estos elementos se decomisaron ketamina sólida, teléfonos y tarjetas bancarias. "La organización criminal operaba en la región Metropolitana", añadió el subprefecto.

14 integrantes de esta organización criminal ya están detenidos y se encuentran en prisión preventiva. Seis casos de secuestros se vinculan con la banda criminal.

El fiscal ECOH Milibor Bugueño, en tanto, dijo que los imputados vinculados con los plagios facilitaban "los medios para la comisión de estos delitos de secuestro, en particular sus cuentas".

Los tres imputados serán puestos a disposición de la justicia, donde pasarán a control de detención y posterior formalización de cargos en las próximas horas.

PURANOTICIA