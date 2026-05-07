Detienen a tres involucrados en el robo de un vehículo de reparto de Chilexpress en Pudahuel

Carabineros de la 26ª Comisaría de Pudahuel, logró la detención de tres involucrados en un robo con intimidación que afectó a un vehículo de reparto de la empresa Chilexpress.

Según los datos recabados por la institución uniformada, el chofer del transporte se encontraba realizando entregas en compañía de su pareja cuando fueron sorpresivamente interceptados. Desde un automóvil bajaron dos individuos con los rostros cubiertos; uno de ellos empuñaba un arma corta, mientras que el otro amenazaba con un armamento largo. Mediante esta intimidación, obligaron a los trabajadores a bajarse de la máquina de carga para luego escapar con rumbo desconocido, dejando a ambas víctimas ilesas.

Una vez consumado el delito, personal de Chilexpress se comunicó con Carabineros para activar el monitoreo GPS del móvil. Las coordenadas arrojaron que la señal provenía de un inmueble situado en la calle Corona Sueca Nº 8360, también en Pudahuel. Al llegar a ese punto, los funcionarios policiales observaron a tres sujetos en pleno traslado de las especies robadas hacia el tercer piso de un edificio.

Ante la flagrancia, los efectivos iniciaron un seguimiento de infantería que culminó con la irrupción en el departamento, logrando apresar a los tres hombres y recuperar los artículos sustraídos.

Los aprehendidos, todos de nacionalidad chilena, fueron individualizados como A.F.B.A., de 19 años, y S.N.O.V., de 17 años, ambos con antecedentes penales previos; además de J.M.O.A., de 22 años, quien no registraba anotaciones prontuariales.

En medio de la inspección del domicilio, las autoridades decomisaron una réplica de fusil M4 tipo Airsoft. Sumado a esto, en las inmediaciones del inmueble se localizó el auto utilizado para cometer el ilícito. Dicho móvil, cuya patente es GXYF-98, presentaba un encargo vigente por robo radicado en la comuna de Maipú desde mayo de 2021.

Posteriormente, el personal a cargo de las diligencias halló el vehículo de Chilexpress sustraído, el cual fue abandonado a la altura del Nº 1220 de la calle Galvarino. Finalmente, Carabineros destacó el rápido despliegue operativo, factor clave que posibilitó tanto el arresto de los involucrados como la restitución total de las especies.

PURANOTICIA