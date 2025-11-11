Detienen a tres extranjeros por homicidio de trabajador de servicentro en Pedro Aguirre Cerda

El OS9 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, logró esclarecer el homicidio de un trabajador venezolano de 23 años, quien falleció tras recibir tres impactos balísticos en medio de un confuso hecho de violencia entre desconocidos al interior de un servicentro Copec, ocurrido el 28 de octubre de 2025 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Luego de un exhaustivo trabajo investigativo, se determinó la participación de distintos individuos en el crimen a quienes fue posible situar en el sitio del suceso, permitiendo la detención de tres personas, dos de ellas con situación migratoria irregular.

Los detenidos fueron identificados como K.J.M.L (25 años, venezolana), C.A.C.F. (20 años, venezolano) y E.J.G.M (35 años, venezolano).

Según la investigación, C.A.C.F. y E.J.G.M. prestaron cobertura a los autores del delito, amedrentando con armas de fuego a los bomberos de la Copec, mientras que K.J.M.L. facilitó su vehículo para la comisión del delito y mantuvo una actitud de encubridor posterior al hecho.

Durante las diligencias, se incautó un arma de fuego marca Sig Sauer calibre 9 mm con encargo vigente por robo, poleras utilizadas en el delito, teléfonos celulares, una llave de contacto de vehículo marca Toyota y otros objetos de interés.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y quedaron en prisión preventiva por un período de 90 días, mientras continúan las diligencias investigativas para establecer la totalidad de los participantes y su eventual vinculación con otras actividades ilícitas.

Además, se logró establecer la identidad del autor material del delito y se mantienen coordinaciones con el Ministerio Público para gestionar la emisión de una alerta roja internacional a través de Interpol Chile, ya que existen antecedentes que permitirían presumir la salida del país de un quinto participante en el homicidio.

