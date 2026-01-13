Detienen a sujeto que transportaba en un vehículo cerca de 187 kilos marihuana en Paine

Personal de Carabineros del Retén Pintué, localidad rural de la comuna de Paine, concretó la detención de un individuo que transportaba cerca de 187 kilos marihuana.

La captura se realizó en la ruta G-54, a la altura del callejón El Manzanito, cuando el personal policial observó un vehículo que circulaba de manera imprudente en dirección al oriente, desplazándose por el eje de la calzada.

Al percatarse de la presencia de Carabineros, el conductor intentó evadir un control policial y darse a la fuga, siendo alcanzado a corta distancia.

Desde el automóvil descendieron dos sujetos. Mientras uno de ellos logró huir del lugar, el chofer fue detenido por los funcionarios.

Al revisar el interior del vehículo, Carabineros constató la presencia de 175 paquetes que contenían una sustancia vegetal de color verde, similar a marihuana, procediendo de inmediato a la detención del imputado.

El detenido fue identificado con las iniciales V.M.C.Q., quien mantiene antecedentes penales, aunque sin órdenes de detención vigentes al momento del procedimiento.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Occidente informó que, “gracias a un refuerzo territorial planificado por Carabineros de Chile, se intensificaron de manera focalizada los controles de identidad y vehiculares, lo que permitió detectar un vehículo que transportaba más de 187 kilos de cannabis”.

El teniente coronel Pablo Hernández prefectura Maipo señaló que “al momento de la fiscalización al automóvil, el fuerte olor fue lo que hizo que el personal policial revisara el interior, encontrando la gran cantidad de droga”.

Además, el uniformado resaltó la importancia del rol preventivo y fiscalización por parte de Carabineros de Paine.

La droga, destinada al mercado estival y con posible distribución en la capital y el sur del país, se encontraba dosificada en distintos paquetes con un alto nivel de sofisticación para su traslado.

Todos los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de San Bernardo, quedando el imputado a la espera de las instrucciones que disponga el Ministerio Público.

(Imagen: Carabineros)

