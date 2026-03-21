Detienen a sujeto que protagonizó choque en Maipú y huyó sin ayudar a las víctimas

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 52ª Comisaría Rinconada Maipú detuvo a un sujeto que participó de un accidente de tránsito y huyó sin prestarle ayuda a las víctimas.

El hecho ocurrió cerca de las 05:30 horas de este viernes 20 de marzo en la intersección de Camino Melipilla con Av. Parque Central, donde un vehículo se detuvo ante la luz roja de un semáforo, momento en que fue chocado en la parte posterior por un automóvil que no respetó las leyes del tránsito.

Al percatarse del hecho, el conductor se dio a la fuga a pie, sin auxiliar a las víctimas y abandonando su automóvil en el lugar.

El copiloto del primer vehículo resultó lesionado, por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el recinto asistencial más cercano, donde recibió atención médica.

El sujeto fue detenido en horas de la tarde de este viernes y pasará a audiencia de control de detención por estos hechos.

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