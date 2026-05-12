Detienen a sujeto por femicidio ocurrido durante el Día de la Madre en Buin

La Brigada de Homicidios de la PDI logró la captura del presunto autor del femicidio de Teresa Reyes (37 años), hecho ocurrido el pasado domingo en la comuna de Buin. El crimen ha causado gran conmoción, ya que se perpetró durante la celebración del Día de la Madre, dejando a cuatro hijos de 20, 18, 12 y 7 años sin su madre.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el incidente se originó tras una discusión al interior de un domicilio en la calle Raúl Martínez. En medio de la disputa, el sujeto extrajo un arma de fuego y le propinó un disparo en el tórax a la mujer.

Tras el ataque, el individuo trasladó a la víctima hasta el Hospital de Buin, donde la abandonó en el exterior para luego darse a la fuga. Pese a los esfuerzos médicos, la gravedad de la lesión terminó con la vida de la mujer.

El fiscal Patricio Rosas Ortiz detalló la dinámica del suceso y reveló un dato clave: el detenido no solo enfrentará cargos por este femicidio, sino que ya era buscado por la justicia por un homicidio cometido en el año 2019.

El imputado pasará a control de detención este martes en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde será formalizado por el delito de femicidio y se revisará su situación pendiente con la justicia.

PURANOTICIA