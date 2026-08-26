Detienen a sujeto acusado de brutal homicidio de hombre en silla de ruedas en Recoleta

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al autor de un brutal homicidio cometido durante la madrugada de este martes en la comuna de Recoleta.

La víctima es un hombre en silla de ruedas, de 38 años, que fue apuñalado en reiteradas oportunidades por un sujeto de 36, detenido en Huechuraba.

El crimen ocurrió en la intersección de calles Dorsal con O'Higgins. Tras cometer el homicidio, el autor del mismo se dio a la fuga por distintas comunas.

El comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios de la PDI, informó que "en circunstancias que la víctima transitaba en a bordo de su silla de ruedas, llega el imputado premunido con un cuchillo y le efectúa múltiples heridas cortantes".

En ese sentido, afirmó que esto "provocó que falleciera en el lugar".

Cabe hacer presente que el imputado pasará a audiencia de control de detención y eventual formalización durante la jornada de este miércoles 26 de agosto.

PURANOTICIA