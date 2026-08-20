Detienen a sujeto acusado de amenazar de muerte al Presidente Kast y al ministro Quiroz tras video publicado en redes sociales

Efectivos del OS9 de Carabineros detuvieron a un sujeto de 30 años por el delito de amenazas de muerte en contra del Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Su captura se produjo en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Biobío, pero las amenazas se emitieron en redes sociales de libre acceso el 15 de agosto pasado, en la comuna de Santiago, por lo que se efectuaron las denuncias respectivas.

El imputado es un individuo de nacionalidad chilena, sin antecedentes penales, pero con detenciones por hurto, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y portar elementos para cometer delitos.

Las amenazas fueron emitidas en un video luego de que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que permitiría la caza de perros. En ese contexto, mostró un encendedor tipo arma y dijo que sería "muy buena idea" matar a Kast y a Quiroz.

A raíz de lo anterior, se logró identificar al imputado del delito, motivo por el cual se gestionó la respectiva orden judicial de detención, siendo materializada la tarde de este miércoles 19 agosto en plena vía pública.

El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para su control de detención y eventual formalización durante la jornada de este jueves.

PURANOTICIA