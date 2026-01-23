Detienen a siete sujetos tras tercer procedimiento en torno a banda que vendía droga en un "minimarket" en Pudahuel

Carabineros informó la detención de siete personas en el marco de un tercer operativo contra una banda dedicada al microtráfico en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

El grupo utilizaba un “minimarket” como fachada, donde incluso se exhibía un afiche con los precios de las drogas a la vista de los clientes.

En total, fueron tres operativos que dejaron nueve detenidos -dos de ellos extranjeros- y la incautación de aproximadamente 1 kilo 200 gramos de distintas drogas, además de $1.300.000 en efectivo.

El capitán David Bustos explicó que la investigación se inició tres días atrás, cuando personal policial acudió a la Avenida Los Mares por una riña. En esa ocasión, los involucrados huyeron, pero los uniformados descubrieron el cartel en el local y detuvieron a un primer imputado.

Al día siguiente, los efectivos regresaron al lugar y sorprendieron a dos individuos, uno de ellos armado. Tras escapar en distintas direcciones, uno ingresó al “minimarket”, donde nuevamente se constató la presencia del afiche con las tarifas de la droga. En esa operación se capturó a un segundo imputado.

El tercer procedimiento se desarrolló en dos departamentos colindantes al negocio, vinculados directamente con la estructura delictual. Uno servía para almacenar la droga y el otro como escondite de los integrantes de la banda. Ambos estaban conectados por un forado que comunicaba con el punto de venta. Allí fueron arrestados siete sujetos.

PURANOTICIA