Detienen a sexto implicado en el homicidio de carabinero en Renca

Este domingo será formalizado un nuevo detenido por el homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, ocurrido el pasado 27 de agosto en la comuna de Renca.

Durante esta jornada, se confirmó la detención de la sexta persona que estaría involucrada en el asesinado del funcionario de Carabineros.

De acuerdo a información preliminar, se trataría de Demmis Barrera, de 36 años, quien es sindicado como uno de los autores material del hecho. El sujeto cuenta con un amplio prontuario policial por diversos delitos.

Ayer, dos imputados por el crimen del carabinero quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizados en calidad de encubridores. Además, se dictó un plazo de 120 días para la investigación.

El fiscal ECOH, Cristián Paredes, explicó que el hombre y la mujer habrían prestado ayuda a los involucrados en el homicidio, "otorgando alojamiento y traslado en sus vehículos".

El persecutor además detalló que se ha podido establecer "la participación de una red familiar y también de amistades que van encubriendo este delito".

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