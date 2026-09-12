Detienen a seis sujetos por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en medio de operación Ángel Negro en Puente Alto

Detectives del Equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Puente Alto lograron desarticular actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas y la tenencia ilegal de armas en la población San Pedro.

El proceso investigativo permitió la captura del principal blanco, quien mantenía orden de aprehensión vigente por el delito de tráfico de drogas, disparos injustificados y tenencia o porte ilegal de armas de fuego.

El prefecto Lucas Riroroco, jefe de la Bicrim de Puente Alto, destacó la relevancia del material audiovisual obtenido durante el proceso indagatorio, que fundamentó la solicitud de las respectivas órdenes judiciales de entrada y registro para concretar el ingreso a tres inmuebles del sector.

De esta forma, no solo se logró la aprehensión del blanco prioritario, sino también con la detención de otros cinco imputados, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena.

La Operación denominada “Ángel Negro” permitió incautar un total de 1.491,96 gramos de droga, correspondiente a clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis, equivalente a más de 10 mil dosis y con un avalúo aproximado de drogas de más de 28 millones de pesos.

Asimismo, fueron confiscadas una pistola calibre 22 con mira láser, una escopeta calibre 12, un arma a fogueo tipo revólver y un rifle a postones con mira telescópica, además de 74 cartuchos de distintos calibres, dos balanzas digitales y dinero en efectivo.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Sur para enfrentar su correspondiente audiencia de control de detención y formalización.

PURANOTICIA